In anteprima il video "Get Lost" del progetto musicale Emaho Milano, 21 feb. (askanews) - Il progetto musicale Emaho (fondato dal musicista e scrittore Andrea Pietrangeli), rinnovato nella formazione e che fonde l'elettronica con le radici della musica etnica, presenta in anteprima il videoclip del singolo Get Lost. Il singolo farà parte dell'album d'esordio Real Nature, in uscita prossimamente. Del video, Andrea Pietrangeli racconta: Il video di Get Lost è un chiaro invito all'equilibrio del maschile e del femminile dentro ognuno di noi. Nel video specifico c'è una richiesta di abbandono dell'ego maschile che il femminile reclama per entrare nelle acque della memoria di chi si è realmente, onorando al contempo la natura selvaggia e istintiva di ogni essere umano. L'uomo e la donna che si attraggono e si respingono, si amano e si odiano nella quotidianità non sono altro che il gioco che la coppia propone per rafforzare l'equilibrio del singolo. Il trio, di cui oltre a Pietrangeli (chitarra elettrica, tastiere, percussioni, hang drum) fanno parte Velka-Sai (voce, campane tibetane, sonagli sciamanici) e Massimo Marraccini (programmazione e percussioni), ha uno stile che immerge l'ascoltatore in un viaggio sensoriale che va oltre un semplice ascolto. Con un sound che mescola sperimentazione e tecnologia, il gruppo propone una musica che esplora l'armonia delle frequenze naturali, risvegliando un legame profondo con le nostre origini più profonde. Grazie a un'accurata ricerca sonora e a strumenti evocativi, il suono si fa pulsante, ipnotico e invita a connettersi con emozioni primitive e universali.