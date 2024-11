In anteprima il video "Domenica" il singolo della band Stil Novo Milano, 29 nov. (askanews) - In anteprima il video "Domenica" il nuovo singolo della band bolognese Stil Novo, un invito a vivere con leggerezza la fine di una relazione, evitando di annegare nel dolore. Racconta di una ragazza che piange a dirotto dopo essersi resa conto che la notte di passione è stata per il partner soltanto un gioco; la rivelazione viene paragonata alla cacciata dal Paradiso Terrestre, tra rimandi e citazioni al frutto proibito raccolto da Eva. Viames Arcuri: "Volevo dimostrare una versione più leggera della mia scrittura, con un brano molto diverso dal resto della mia produzione. Il mio riferimento era l'allegria di alcune canzoni dei Beatles, e la loro capacità di essere così immediati e cantabili; nello stesso tempo volevo invitare le persone a non soffrire troppo per amore, invitandole alla leggerezza e a guardare avanti" Il brano, già disponibile nelle principali piattaforme digitali, è stato mixato presso gli studi AM productions, mastering a cura di Nicola Fantozzi (LevelMastering). I fratelli Viames e Antonio Arcuri sono i fondatori degli Stil Novo, la rockband bolognese con Luana Bellucci (voce, unitasi alla band a fine 2023), Alessandro Maiani (mix, arrangiamenti, produzione, tastiere e loops) Fabio Biagi (batteria) e Andrea Marchesi (basso).