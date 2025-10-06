In anteprima il video di "Silent Hound" degli Efemeral Milano, 6 ott. (askanews) - In anteprima il video di "Silent Hound" il nuovo singolo inedito degli Efemeral, brano tratto dall'album "Rounded With a Sleep" già disponibile in digitale (Efemeral Music). Gli Efemeral hanno scelto questo brano come singolo per lanciare il nuovo album, non solo per il grande significato che ha per loro, ma soprattutto per la partecipazione di Ian Anderson (Jethro Tull). ""Silent Hound" è un brano molto importante per noi - afferma Arianna degli Efemeral - soprattutto per l'incredibile partecipazione di Ian Anderson al flauto, ma anche perché tratta di una persona che era a me molto vicina. Una persona che mi ha vista nascere e crescere, ma che purtroppo ora non può vedere quello che sono diventata a causa di un "segugio silenzioso" che l'ha colpita dall'interno senza che nessuno lo notasse. Ad un certo punto, alla fine della sua vita, il segugio ha preso il sopravvento. Solo allora mi sono resa conto di quello che poteva significare per quella persona e per me." Il video ufficiale, regia di Cristiano De Lucrezia, è stato realizzato suonando in presa diretta con tutti la band presente. L'audio nel video infatti è diverso da quello del disco, suonato proprio per l'occasione negli studi di produzione del Saint Louis College of Music di Roma. Questa la tracklist dell'album "Rounded With a Sleep": "Show Me How to Dream", "Silver Thread", "Breaking Crystal", "Silent Hound", "The Last Picture", "Dusk Light Air", "Virtual Insight" e "My Aerial". L'idea di questo album che gli Efemeral amano definire energico, nasce da una ricerca con l'obbiettivo di trovare un sound più identificativo esplorando varie sonorità, cercando una maturità diversa rispetto al primo disco. La fase di scrittura è durata all'incirca un anno e mezzo. Tutto ciò che riguarda la parte logistica del disco invece ha richiesto un anno di lavoro. Alcuni brani hanno testi con temi ricorrenti, ma ognuno ha una sua natura. Alcuni suoni ricorrono, come le campanelle all'inizio del primo brano che tornano alla fine dell'ultimo. L'idea della copertina nasce da una foto scattata da Luigi Pompa scelta perché catturava appieno le atmosfere delle canzoni. Q