In anteprima il video di "Running" il nuovo singolo dei Noble Sin Milano, 13 gen. (askanews) - In anteprima il video di "Running" il nuovo singolo dei Noble Sin già lanciati sul mercato discografico tedesco, il brano già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali (One Publishing e Music / Medialuchs Musikverlag). "Running" nasce come un inno a tutte le donne che hanno il coraggio di rompere i limiti e gli stereotipi a cui sono costrette dalla società nei secoli. È per le donne che prendono nelle loro mani la loro indipendenza e la loro vita, nonostante quello che dicono gli altri, le donne che non hanno paura delle sfide. "Running" significa correre e vuole ricordare quello che tante donne fanno ogni giorno: portare scarpe con tacchi alti, correndo fisicamente e metaforicamente, non importa se fa male o no, ma continuando a correre verso il loro obbiettivo. "Ho scelto di scrivere "Running" con Nikolai Fissenko e Valerio Oriente, insieme a Gianni Errera che ha curato anche la produzione, perché, come donna - afferma Alina Likholat - e penso molte altre come me, mi sono spesso trovata a essere vittima dello stereotipo di fragilità, debolezza sociale, secondo cui una donna deve dipendere da un uomo per realizzarsi e determinare la sua vita. È proprio per ribellarmi a questa visione che ho deciso di raccontare in questo brano la mia storia che è quella di una ragazza di una piccola città che, con determinazione e forza interiore, ha scelto di cambiare la propria vita e il suo destino da sola." Nel video, girato in una palestra di Roma, il regista ha scelto di far vedere i componenti della band vestiti in abiti da sera, non per un red carpet ma per allenarsi in palestra, per trasmettere proprio il contrasto tra quello che il pubblico pensa quando vede persone di successo e il lavoro e i sacrifici che ci vogliono per raggiungere quel risultato finale, che spesso passano in secondo piano. Nobel Sib ovvero creare e suonare nuovi brani che continueranno a spargere i messaggi di motivazione, coraggio e onestà con sé stessi sempre con un tocco di nobiltà in ogni suono e parola perché arrivano dai Noble Sin che sono: voce Alina Likholat, chitarra elettrica Nikolai Fissenko e Antonio Serra, basso Valerio Oriente e batteria Andrea Palanca. La band è nata nel 2020 a Roma. Dopo aver partecipato a Sanremo Rock, il gruppo è riuscito a raggiungere la finale, dove ha avuto l'opportunità di incontrare l'attuale produttore, Gianni Errera. Nell'ottobre del 2022, i Noble Sin hanno intrapreso un nuovo ambizioso progetto: la realizzazione del loro primo album, ora completato. Il singolo di lancio, "Criminal Bdsm" è stato lanciato sul mercato europeo, partendo dalla Germania. Attualmente, la band sta consolidando la propria presenza sulla scena musicale, esibendosi in eventi anche in Italia e all'estero.