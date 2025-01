In anteprima il video di "Rivoluzione" del duo Daudi Milano, 10 gen. (askanews) - In anteprima il videoclip del brano "Rivoluzione", il nuovo singolo del duo Daudia, vede protagonisti i musicisti e polistrumentisti Claudia Pasquariello e Davide Maiale. Il videoclip presenta sullo sfondo il vulcano e i palazzi di una Napoli vibrante e romantica, nella quale i due musicisti eseguono il brano e che ben rappresenta l'animo sognante del progetto. "Rivoluzione", un upbeat dalle sonorità elettropop, racconta lo smarrimento interiore provato da chi affronta nuove sfide e opportunità lontano dalla propria zona di comfort. Il testo è un monito per tutti coloro che spiegano le vele verso nuove avventure, cercando faticosamente di cambiare la propria condizione, e vuole ricordare l'importanza di rimanere fedeli ai propri valori, rispettando gli altri, anche nei momenti più duri. Solo ricercando sé stessi con onestà e rispetto del prossimo si realizza la propria personale rivoluzione.