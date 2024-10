In anteprima il video "Desert Earth", nuovo singolo di Agnese Contini Milano, 15 ott. (askanews) - In anteprima il video "Desert Earth", il nuovo singolo di Agnese Contini. Attraverso le note della sua chitarra, Agnese Contini con "Desert Earth" vuole raccontare la sua visione della natura e dei rapporti umani: in un mondo in cui l'aridità è protagonista, l'essere umano si trova in una realtà che lo conduce alla distruzione, alla privazione, all'inaridimento e alla demolizione dei legami con gli altri e con la natura stessa. Composto dalla stessa Contini, "Desert Earth" vede la chitarrista salentina accompagnata al violoncello da Ester Ambra Giannelli. "Credo nel profondo legame tra l'essere umano e la natura. Rispettare il pianeta equivale a rispettare noi stessi e gli altri - dichiara Agnese Contini - Il singolo tesse un parallelismo tra il tema della desertificazione ecologico-ambientale e "l'inaridimento umano" inteso come impoverimento della nostra componente spirituale".