In anteprima il video "Christmas Time" del pianista Antonio Faraò Milano, 21 nov. (askanews) - In anteprima il video "Christmas Time" del pianista di fama internazionale Antonio Faraò con il musicista e cantante Mario Rosini brano che anticipa l'omonimo album in uscita sabato 23 novembre (Azzurra Music srl.). Sempre da domani è disponibile il video ufficiale a cura di Stefano De Carli (Scintilla Films). Il brano inedito, composto da Antonio Faraò, vede la partecipazione di Mario Rosini (voce), Federico Malaman (basso) e Max Furian (batteria). Si tratta di un pezzo natalizio in lingua inglese che fonde tradizione e modernità, impreziosito da un'evocativa atmosfera gospel. Il tocco raffinato di Faraò al pianoforte introduce la melodia principale, che si intreccia con la voce potente e armoniosa di Rosini, trasportando l'ascoltatore in un'atmosfera calda e accogliente tipica delle celebrazioni di fine anno. Il video si apre con un caratteristico ambiente natalizio che scalda il cuore e rievoca ricordi passati; neve che si adagia dolcemente su tetti già imbiancati, alberi addobbati, frizzanti pacchi regalo e rosse candele dalla luce avvolgente. Una lenta transizione conduce successivamente all'interno di una chiesa tradizionale, dove l'atmosfera cambia e diventa ancora più vibrante. All'interno del santuario, illuminati dalla luce delle vetrate, un gruppo di giovani cantanti si esibisce in un coinvolgente coro gospel. Le immagini si alternano tra i volti dei ragazzi che cantano e ballano con passione e la bellezza della chiesa tra affreschi, pavimento a scacchi e panche in legno raffinato. Il disco "Christmas Time", in digitale da sabato 23 novembre, è composto da 10 brani di cui 9 standard di Natale e 1 brano inedito. Si tratta di una selezione di grandi classici del Natale, rivisitati in chiave jazz con arrangiamenti raffinati e sorprendenti. "È da un po' di tempo che pensavo a un progetto sul Natale - dichiara Antonio Faraò - ho voluto coinvolgere una voce come quella di Mario Rosini, grande talento che conosco da diversi anni, il quale da subito è stato entusiasta dell'idea. Il cd contiene dieci brani, tra cui l'inedito "Christmas Time", più un mio arrangiamento di "Jingle Bells" e un arrangiamento di "Quando Nascette Ninno" di Mario. È stata una bellissima esperienza che porteremo avanti".