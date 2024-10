In anteprima il video "Carry on" nuovo singolo delle Out Offline Milano, 29 ott. (askanews) - In anteprima il video "Carry on", il nuovo singolo delle Out Offline, un giovane duo siciliano composto dalle sorelle Sonia e Zaira Lo Giudice, entrambe diplomate al Conservatorio e nell'ultimo anno ha partecipato a diversi contest nazionali. Nell'aprile 2024, il duo ha aperto il concerto di Paolo Benvegnù e ad agosto, hanno raggiunto un nuovo traguardo aprendo una tappa del tour di Carmen Consoli, "Terra Ca Nun Senti" a Milazzo. "Carry on" è un brano che esplora i legami umani, mossi da ricordi ed emozioni. Ad accompagnare il singolo è previsto un video diretto da Emanuele Gualdoni e girato nelle strade di Londra, che alterna luci psichedeliche a scene della vita notturna in una notte piovosa. Esprime l'importanza di continuare a vivere nonostante le incertezze. Il videoclip di "Carry On", diretto da Emanuele Gualdoni, è stato girato tra le strade di Londra, ricreando un'atmosfera che alterna luci a tratti psichedeliche e ipnotizzanti a scene della vita notturna in una notte piovosa. Le luci della città brillano intensamente, con un predominio di tonalità viola che si fondono armoniosamente con i colori caldi delle insegne al neon e delle luci stradali. Il videoclip culmina in un rapido susseguirsi di immagini che creano un effetto flash; un connubio di suoni e vivacità di immagini e colori rendono l'idea di un costante divenire. La rapidità dei cambiamenti suggerisce la frenesia della vita moderna che prosegue e simboleggia la transitorietà e al contempo bellezza delle esperienze. Il video di "Carry on" esprime così l'importanza di continuare a muoversi e a vivere, nonostante le incertezze e le difficoltà della vita. Verso la fine del videoclip avviene il cambiamento: le immagini iniziano a rallentare lasciando la scena in penombra e creando un contrasto con l'intensità precedente; la luce soffusa suggerisce il senso di introspezione che ognuno di noi ritrova nonostante il caos circostante della città metropolitana.