In anteprima il video "Carosello", il nuovo singolo di Maldimarte Milano, 7 mar. (askanews) - In anteprima il video di "Carosello", il nuovo singolo di Maldimarte firmato da Vincenzo Genuardi. Un brano profondo e suggestivo, che ci immerge in un viaggio tra presente e futuro, tra il peso delle scelte passate e l'incertezza di ciò che verrà. In "Carosello", l'incontro con il se stesso del futuro diventa il pretesto per una conversazione intima e intensa, un dialogo tra memoria e paura del cambiamento. La canzone esplora il senso di smarrimento e il conflitto tra il desiderio di stabilità e la necessità di evolversi, mentre il tempo si snoda come un vortice inarrestabile. Il carosello diventa metafora della vita contemporanea, fatta di routine incessante, obblighi e apparenze che incantano, ma che alla fine ci riportano all'essenziale. Il personaggio del futuro ammonisce: il ciclo di opulenza e materialismo avrà un epilogo, lasciando spazio ai bisogni primari e alla ricerca di un senso più autentico. Con un testo carico di emozione e sonorità che intrecciano malinconia e speranza, "Carosello" si fa portavoce di una riflessione universale sulla vita, sul corpo e su ciò che siamo disposti a lasciar andare. Un brano che scava nelle profondità dell'animo umano, in un crescendo che porta a una consapevolezza intensa e inevitabile. "Carosello" sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 7 Marzo 2025. Crediti brano: Vincenzo Genuardi - Autore testi e musica, voce, synth Domenico Mistretta - Chiarre - arrangiamenti Dario Giuffrida - Batteria, mix e master Paolo Mazziotti - Basso Michele Caraglia Produzione artistica Leonardo Tancredi - Vocal recording Luca Rappa - Video editing Grafica Michele Ciulla