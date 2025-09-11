In anteprima il video "Carne viva", il nuovo singolo dei Mildred Milano, 11 set. (askanews) - In anteprima il video "Carne viva", il nuovo singolo dei Mildred che spiegano così il cuore del loro nuovo brano. In un'epoca che esalta la freddezza e l'indifferenza, scegliere di non indossare corazze diventa un atto di puro coraggio. Esporsi senza difese, rimanere autentici anche quando significherebbe sanguinare. Il brano, un intenso alternative rock sulla scia di Muse, The Killers e Interpol, è dedicato a chi sente tutto, anche troppo. A chi vive senza filtri, come se non avesse pelle, fragile solo in apparenza ma in realtà portatore di una forza rara: quella dell'ipersensibilità. "Carne viva" racconta la condizione di chi non riesce a smettere di sentire, di chi rifiuta di piegarsi a una società che premia l'uomo-macchina e punisce l'umanità. È un incoraggiamento e un abbraccio solidale per chi continua, nonostante tutto, a vivere e a soffrire con intensità, scegliendo l'autenticità al posto della corazza. Con questo nuovo singolo, i Mildred trasformano la vulnerabilità in forza, ricordandoci che, oggi più che mai, la sensibilità è necessaria per mantenere un mondo vivibile, a misura d'uomo. I Mildred nascono nel 2016 con il loro album d'esordio dal titolo "Il Primo", che subito regala alla band parecchie soddisfazioni e stanno lavorando al loro nuovo album che uscirà nel 2026.