In anteprima il video "Bevi troppo" il nuovo singolo di Nervi Milano, 23 ott. (askanews) - In anteprima il videoclip di "Bevi troppo", il nuovo singolo di Nervi, con la regia di Lorenzo Torricelli. "Ho pensato ai film di Tim Burton, dove a volte storie tendenzialmente tragiche vengono trattate con un'ironia cinica e un'estetica forzatamente grottesca." racconta Nervi. "Con Lorenzo (regista e montatore) non abbiamo scritto nulla riguardo il video, abbiamo deciso location, trucco, e ci siamo presi una giornata nel luogo scelto per improvvisare ogni scena. Non perché non avessimo tempo, ma è un metodo divertente da sperimentare per i videoclip, per evitare di essere troppo didascalici." Nato dalla scena underground fiorentina e da esperienze dal respiro internazionale, Nervi si distingue per il suo stile unico: un incontro potente tra elettronica, dark pop e glam rock, e testi che combinano ironia tagliente e profonda drammaticità. Nel 2020 vince Primo Maggio Next, Musica da Bere e il prestigioso Premio Buscaglione. Il suo percorso continua nel 2022 con la partecipazione a X Factor, nel team di Ambra Angiolini. Il 2024 segna un nuovo capitolo artistico, con l'uscita di singoli "La Noia Mortale", "Non Ho Sete", e "Bevi troppo". "Bevi troppo" è una canzone che affronta con sottile ironia il mito della vita sopra le righe, esplorando il fragile confine tra l'eccesso e la normalità. Un invito alla consapevolezza che la ripetizione di certe azioni può cambiarti al punto da non vedere più alternative, rendendo l'appello degli altri alla semplicità e all'assenza di eccessi solo un grido disperato. Nervi intreccia influenze rock con raffinati intrecci di chitarre e synth, creando un sound pop che fonde due anime - una fresca e contemporanea, l'altra retrò -, e culmina in un ritornello diretto e travolgente. Testo e musica di Elia Rinaldi (Nervi) Prodotta da Elia Rinaldi (Nervi), Marco Carnesecchi, Tommaso Brandini, Mattia Cominotto Mix e Master di Mattia Cominotto al GreenFoog Studio (Genova) Registrata a Toscanella Recording Studio (Firenze), GreenFog Studio (Genova) Elia Rinaldi - voci, chitarre, synth Giulio Vannuzzi - chitarre, coro Andrea Cian - chitarre Tommaso Brandini - pianoforte, chitarre Tommaso Carlà - basso Elia Ciuffini - batteria Nicola Balestra, Claudio Noccesi, Ninni Troia- coro Video di Lorenzo Torricelli Montaggio di Lorenzo Torricelli Trucco di Giulia Giachi Grazie a Giulio Vannuzzi, Giulia Giachi, Elia Ciuffini, Claudio Noccesi, Marina Perugini, Lissia Di Noia Etichetta: Pioggia Rossa Dischi Distribuzione: Believe Digital