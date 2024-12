In anteprima il video "Amarsi nel frattempo" di Fellow Milano, 13 dic. (askanews) - In anteprima il video "Amarsi nel frattempo" di Fellow che dopo aver aperto i concerti di Laura Pausini il 30 novembre a Torino e Ditonellapiaga il 4 dicembre a Milano, torna con un brano che mescola malinconia e speranza, per chi crede ancora nel romanticismo. Con un sound fresco e cinematografico, unisce intensità e riflessione, bilanciando elementi moderni e sfumature nostalgiche. La regia del videoclip è di Danielle Candosin. Racconta un amore che supera il tempo, un legame oltre ogni dimensione, rappresentato da una "rosa rifiorita" -spiega l'artista- È una rinascita artistica e musicale, con un mix di intimità e forza, per chi cerca qualcosa di eterno nei piccoli momenti, oltre la disillusione di oggi. Quando ho immaginato il videoclip, volevo che rappresentasse in pieno il messaggio della canzone: un amore che supera il tempo, che ci invita a fermarci nel caos della vita per amare chi abbiamo accanto. È un concetto che sento molto vicino e l'idea era di tradurlo in un linguaggio visivo moderno, capace di parlare direttamente alle persone.