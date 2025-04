In anteprima il video "Allucinante" nuovo singolo di Ignazio Deg Milano, 18 apr. (askanews) - In anteprima il video "Allucinante" nuovo singolo di Ignazio Deg in cui Milano si trasforma in un set onirico. L'artista rivelazione della scena pop italiana in questo brano che racconta un amore sospeso tra sogno e realtà, tra passione e visione, tra ciò che si vive e ciò che si immagina. Una canzone evocativa, carica di immagini, che si muove tra pop moderno, atmosfere cinematografiche e un tocco malinconico e romantico e che ora si arricchisce di una potente componente visiva, firmata dalla regia di Carmine D'Angela. Protagonista assoluta del video è Nicol Battista, attrice e performer dalla presenza magnetica, che guida lo spettatore in una narrazione sospesa tra sogno, nostalgia e desiderio. I suoi movimenti, le espressioni, i dettagli: tutto converge in una danza di emozioni, immersa nei colori e nei contrasti della città. Il videoclip si apre con una Milano viva, reale, ma fin da subito attraversata da sfumature irreali. C'è un tram che passa lento, piazze e vie che fanno da cornice a un incontro sfuggente, capelli mossi dal vento e uno sguardo che sembra dire tutto. Fotogrammi che sembrano quadri impressionisti, con chiari richiami al mondo pittorico di Monet, in perfetta sintonia con il testo della canzone. La regia di D'Angela gioca abilmente con i piani temporali e le percezioni, portando lo spettatore a chiedersi: ciò che vediamo è accaduto davvero? O è solo una proiezione del desiderio, una allucinazione che sa di verità? Il finale - volutamente spiazzante - arriva in pieno sincronismo con la parola sussurrata "Allucinante", lasciando lo spettatore con la pelle d'oca e il cuore sospeso. Con questo lavoro, Ignazio Deg conferma la sua identità artistica sempre più definita: romantico ma contemporaneo, poetico ma mai banale, con uno stile visivo e musicale che parla direttamente alla generazione attuale.