In anteprima il video "After the rain" del pianista Maurizio Innocenti Milano, 15 apr. (askanews) - In anteprima il video "After the rain", brano tratto da "In the shadow of the giant" l'album del pianista Maurizio Innocenti prodotto da Luca Rustici (L'n'R Productions / Universal Music Italy). "Il pezzo per pianoforte "After the rain", composto dall'ucraino Bortkiewicz che ha sempre esercitato su di me un effetto ammaliante, è un brano evocativo ed evanescente, adattissimo ad interpretazioni sonore e visive malinconiche e di grande suggestione emotiva. Per questo - dice Maurizio Innocenti - con il mio produttore Luca Rustici, dopo il successo avuto dalla registrazione audio, abbiamo deciso di "completarlo" con un video girato in Sicilia Orientale per mano del videomaker Salvatore Maiorano. Il risultato, complice la magica location, è una evocazione di sottili e misteriose atmosfere interiori, dolce malinconia di ricordi sfumati, un cammino per ritrovare se stessi, il lento mutare metaforico dall'oscurità-pioggia verso la luce-serenità." Il brano è contenuto nell'album "In the shadow of the giant" (questa è la tracklist dell'album): Murmuring rivulet op.113, Waldbachlein op.75 n.4, Die Nachtigall von Alabieff Werk 288 n.6, Hommage à la Russie. Fantaisie elegante sur le Rossignol de Alabieff op.100 n.2, Romance d'Alabieff variée, La séparation Nocturne, Die Schule des legato und staccato, Andante espressivo op.335 n.48, L'Arte di render agili le dita, Allegro op.740 n.18, Aus Andersen marchen, Butterfly op.30 n.9, Storm, op.4 n.3, After the rain, op.4 n.4 e Rustle of spring, op.32 n.3.