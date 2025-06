In anteprima "Deadline" di Giovanni Segreti Bruno ft. Luca Napolitano Milano, 16 giu. (askanews) - "Deadline" feat. Luca Napolitano è il nuovo singolo di Giovanni Segreti Bruno, un brano che racconta quelle notti fatte di pelle, alcol e promesse a bassa voce. Dove il sesso sembra amore, almeno finché non arriva l'alba a mettere tutto in chiaro. È il racconto sincero di due corpi che si cercano per paura di restare soli -spiega Giovanni- incastrati come fili di cuffiette, ma che al mattino scoprono che l'unica cosa rimasta è il silenzio. Scritto da Giovanni Segreti Bruno, Luca Napolitano e Arturo De Biasi con la direzione artistica di Gianni Testa (etichetta Joseba Label, distribuzione Virgin Music Group, Mix e mastering di Emanuele Donnini), il pezzo mescola sonorità urban e sfumature malinconiche, tra beat notturni e atmosfere sospese. La voce calda di Giovanni porta il sapore crudo e viscerale del sud calabrese, mentre Luca aggiunge il calore e la passione del dialetto partenopeo. Un incontro di lingue, cuori e debolezze, che racconta quella deadline che arriva per tutti: quando l'alba spegne l'illusione e resta solo il vero. Con Luca Napolitano che ha partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi, è nata subito una forte sinergia e un'amicizia genuina, che li ha portati a collaborare con naturalezza, condividendo idee, emozioni e visioni. Il videoclip ufficiale per la regia di Marko Carbone.