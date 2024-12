In anteprima assoluta al TAM di Milano Anastasia Il Musical Milano, 18 dic. (askanews) - In anteprima assoluta a Milano, arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano Anastasia Il Musical, lo spettacolo basato sull'omonimo film di animazione del 1997 che ha ispirato anche la versione teatrale di Broadway del 2017. Con la regia di Federico Bellone, l'orchestra dal vivo e brani indimenticabili come Quando viene dicembre o Viaggio nel passato, il musical viene presentato in anteprima assoluta a Milano, dal 25 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, al TAM Teatro Arcimboldi. La magia di Anastasia a teatro rivivrà grazie a un cast straordinario: Sofia Caselli sarà la protagonista, Anastasia, che porterà sul palco tutta la forza e la delicatezza di questo personaggio iconico. Al suo fianco Cristian Catto darà vita al carismatico Dimitri, Brian Boccuni interpreterà il complesso Gleb, Nico Di Crescenzo vestirà i panni di Vladimir, Stefania Fratepietro sarà la frizzante Contessa Lily e Carla Schneck interpreterà l'Imperatrice Maria, simbolo di eleganza e memoria storica.