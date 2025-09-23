Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump OnuParacetamoloDroni Copenaghen OsloIlaria SalisMaltempo IschiaPrevisioni meteo
Acquista il giornale
VideoIn aereo con cani di grossa taglia senza trasportino
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In aereo con cani di grossa taglia senza trasportino

In aereo con cani di grossa taglia senza trasportino

Roma, 23 set. (askanews) - Cani di grossa taglia fino ai 25 kg in aereo senza trasportino. Ita Airways ha effettuato il primo volo dimostrativo di linea, da Milano Linate a Roma Fiumicino, trasportandone due in cabina: hanno viaggiato accanto ai padroni in posti dedicati, uno in prima e uno in ultima fila. A bordo del volo dimostrativo, oltre al presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo e al presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, c'era anche il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: "È una bellissima giornata, un esempio a livello internazionale. Nessun fastidio e totale sicurezza per i passeggeri... invece di metterli in stiva, o rinunciare a un viaggio, potranno viaggiare tranquillamente a bordo" ha detto dopo l'atterraggio a Fiumicino. Con questa iniziativa "stiamo aprendo un varco, già in treno stiamo crescendo, è un punto di partenza, sono milioni gli italiani che hanno un amico in casa e potranno viaggiare. Da ministro dei Trasporti ci ho lavorato tanto. È un piccolo segnale che entra nelle case, negli aerei e nei treni".