Giovedì 2 Ottobre 2025
Accedi
Gaza, campo largo mutilato
Bruno Vespa
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Sciopero generale oggi
Flotilla ultime notizie
Italiani Flotilla
Hamas Trump
Taglio Irpef
Attentato Manchester
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
In 60mila in piazza a Roma, il corteo verso Porta Pia
3 ott 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Home
Video
In 60mila in piazza a Roma, il corteo verso Porta Pia
In 60mila in piazza a Roma, il corteo verso Porta Pia
Piazza dei Cinquecento stracolma di persone, presenti studenti, movimenti e sindacati
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
L'intervista a Igor De Biasio, Amministratore Delegato di Principia per Money Vibez Stories
Guarda il video