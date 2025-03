Impressionanti le immagini del fiume Arno in piena a Pisa Roma, 15 mar. (askanews) - Il fiume Arno in piena a Pisa nelle suggestive immagini di un residente. Questa mattina sui social il governatore della Regione, Eugenio Giani, ha fatto sapere che in Toscana è transitato "senza criticità" l'importante "colmo di piena" dell'Arno. Il "colmo dell'Arno" era già passato nelle scorse ore a Firenze, Ponte a Signa, Montelupo, Empoli, Fucecchio, Pontedera, San Giovanni alla Vena e Pisa (stabile a 4,8 metri). "Determinanti sono stati lo Scolmatore della Regione Toscana e le casse di espansione del bacino di Roffia", ha scritto Giani. "Il colmo di piena dell'Arno ha attraversato la regione, da Firenze a Pisa, senza criticità grazie a queste opere e all'intervento tempestivo", ha aggiunto. Resta in vigore l'allerta meteo rossa, per cui "si invitano tutti i cittadini alla massima prudenza e limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari".