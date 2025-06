Imprese, Trenti (Intesa Sp): capitale umano fa la differenza Mantova, 13 giu. (askanews) - "Si tratta di un nucleo di imprese, per fortuna del nostro Paese, sempre più numerose che hanno deciso di puntare soprattutto sulla capacietà di costruire relazioni, relazioni con i propri lavoratori. Il capitale umano, sembra paradossale in questo momento in cui parliamo tanto di Ia e di tecnologia, continua a fare la differenza, soprattutto in un contesto come questo. E poi ci sono le relazioni con gli altri stakeholders, per esempio i propri fornitori spesso hanno filiere molto corte, radicate sui territori. E tra i fornitori, hanno anche relazioni speciali con il mondo bancario. E anche le banche sempre di più come Intesa Sanpaolo stanno puntando a una relazione di partership e di accompagnamento, con servizi che permettono a queste imprese di continuare a investire. Anche perchè si tratta comunque di imprese che hanno un grande successo e anche una bella solidità finanziaria ed economica. Perchè associare un comportamento coesivo e di attenzione alla comunità, l'elemento chiave di questo rapporto è associare il successo da questo punto di vista al successo economico finanziario". Lo ha detto Stefania Trenti, Head of Industry & Local Economies Research di Intesa Sanpaolo, intervistata da askanews alla seconda giornata del Seminario Estivo di Fondazione Symbola a Mantova.