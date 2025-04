Imprese, Fioretti (MFLaw): aziende siciliane pronte Roma, 12 apr. - "Noi abbiamo voluto investire su Palermo. Con l'idea di dare un va aiuto alle aziende e al territorio perchè siamo convinti che le aziende siciliane sono assolutamente pronte per sfidare la concorrenza sia a livello nazionale sia internazionale". Così l'Avv. Andrea Fioretti, managing partner di MFLaw Società tra avvocati per azioni, in occasione presso la Sala "Terrasi" della Camera di Commercio Palermo Enna, dell'incontro promosso da MFLaw per l'ampliamento della propria sede nel capoluogo siciliano. L'evento ha rappresentato un importante momento di confronto tra esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo imprenditoriale, volto a individuare strategie e strumenti per rafforzare il tessuto economico della Sicilia.