Imprese, Fioretti (MFLaw): a Palermo evento su prossime sfide Roma, 8 apr. - "Giovedì 10 aprile, Palermo sarà il fulcro di un evento cruciale per il futuro delle imprese, a livello sia locale che nazionale. In un momento economico delicato, segnato da un rallentamento della crescita e un aumento dei default, MFLaw ha organizzato presso la Camera di Commercio di Palermo Enna un convegno fondamentale per fornire alle aziende gli strumenti necessari ad affrontare le sfide che le attendono. Come MfLaw, una solida realtà legale organizzata in forma di società tra avvocati per azioni con oltre 90 professionisti e sedi a Roma, Milano e - appunto - Palermo, abbiamo creato questo evento proprio per costruire un ponte tra istituzioni e imprese e per definire insieme gli assetti e gli strumenti fondamentali per sostenere e promuovere la crescita imprenditoriale in Sicilia. Il convegno, infatti, si concentrerà su temi cruciali, come gli assetti organizzativi e gli strumenti normativi e finanziari che le imprese devono adottare per crescere e superare le difficoltà e vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il Presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, e l'Assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo. Sarà inoltre l'occasione per celebrare l'inaugurazione della nostra rinnovata sede di Palermo, a dieci anni dalla nostra prima apertura in Sicilia, e per annunciare l'imminente arrivo di MfLaw a Catania, segno del nostro costante impegno per il territorio". Lo dichiara l'Avv. Andrea Fioretti, Managing Partner e Consigliere Delegato MFLaw StapA, presentando l'evento in programma giovedì 10 aprile alle 16:30 nella Sala Terrasi della Camera di Commercio di Palermo Enna.