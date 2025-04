Imprese, Celani (MFLaw): pubbliche strumento sviluppo economia Roma, 12 apr. - Per Carlo Celani, responsabile dell'area pubblicistica di MFLaw, "Le imprese pubbliche possono essere veramente uno strumento fondamentale per lo sviluppo dell'economia. Sono tante con diverse dimensioni ma possono veramente servire al sistema anche delle imprese private, perchè poi si generano meccanismi sia finanziari che di operatività. Nella regione siciliana sono molte le imprese ma ancora con un certo divario tra pubbliche del centronord e del centrosud. Un divario che va colmato". Celani è intervenuto in occasione l'incontro promosso da MFLaw - Società tra Avvocati per Azioni, in occasione dell'ampliamento della sede di MFLaw nel capoluogo siciliano. L'evento, presso la Camera di Commercio di Palermo Enna, ha rappresentato un importante momento di confronto tra esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo imprenditoriale, volto a individuare strategie e strumenti per rafforzare il tessuto economico della Sicilia.