Impacciatore leader italiana in "G20": ho studiato le donne di potere Roma, 8 apr. (askanews) - Continua la sua scalata a Hollywood Sabrina Impacciatore, che dal 10 aprile arriva su Prime Video a fianco di Viola Davis nel film "G 20". L'attrice premio Oscar interpreta il Presidente degli Stati Uniti, che diventa l'obiettivo numero uno quando un vertice del G20 finisce sotto assedio. Sabrina Impacciatore interpreta invece Elena Romano, la Presidente del Fondo Monetario Internazionale. Alla domanda se si sia ispirata a una leader donna italiana ha risposto: "Ti dico la verità no, ho guardato le fotografie di alcune donne potenti nel mondo, dal punto di vista economico e politico, ho osservato la loro postura, il loro modo di stringere la mano. Ho guardato su Youtube gli incontri tra capi di Stato, politico e ogni volta che c'era una donna osservavo il body language". "G20" è un action thriller diretto da una donna, Patricia Riggen, e naturalmente pone l'accento sulla difficoltà di essere donna di potere e allo stesso tempo madre e moglie. "Io penso che le donne più degli uomini vivano questo conflitto, questo senso di colpa, è una cosa tipicamente femminile. Penso che sia un retaggio biologico, ancestrale. - ha detto l'attrice italiana - Le donne piano piano hanno trovato una loro dimensione anche professionale, per fortuna, per realizzare il proprio sé in maniera compiuta, complessa, anche senza avere figli. Questo penso sia parte della storia dell'umanità". E alla domanda se secondo lei oggi sia possibile pensare a una presidente americana donna, Impacciatore ha risposto: "Mi sembra che tutto sia possibile qui. Sinceramente la sensazione che ho io qui è che l'impossibile sia possibile".