Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sorteggi Europa LeagueUcrainaAlessia MoraniPensioni settembre 2025Piano casa
Acquista il giornale
VideoImmigrazione, circa 1.300 richiedenti asilo vivono in un aeroporto dismesso a Berlino
29 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Immigrazione, circa 1.300 richiedenti asilo vivono in un aeroporto dismesso a Berlino

Immigrazione, circa 1.300 richiedenti asilo vivono in un aeroporto dismesso a Berlino

Alloggiati: "In Germania e' difficile trovare un appartamento, ma qui e' pericoloso"