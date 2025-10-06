Immersive Disney Animation, a Roma il debutto europeo Roma, 6 ott. (askanews) - Roma diventa ancora più magica. Dopo il successo in 24 città, oltre 1,5 milioni di visitatori, Lighthouse Immersive Studios e Walt Disney Animation Studios annunciano la mostra Immersive Disney Animation, che debutta per la prima volta in Europa, a Roma, al Teatro Eliseo, in Via Nazionale, diventando così la 25esima città ad ospitare l'evento. 2.000 metri quadrati di magia Disney, 52 film in primo piano, 33 proiettori e 300 operatori coinvolti nella produzione. Tra gli elementi interattivi spiccano pavimentazioni sensibili al movimento del pubblico, braccialetti personalizzati che si illuminano in sincronia con le proiezioni e con i movimenti dei visitatori all'interno delle gallerie. In un momento particolarmente spettacolare, il team di effetti speciali Gazillion Bubbles riempie lo spazio con milioni di bolle, creando un'atmosfera magica e immersiva. "Abbiamo ricevuto una grandissima richiesta dal pubblico per portare Immersive Disney Animation in Europa, e la splendida città di Roma rappresenta il luogo ideale per dare inizio a questa straordinaria esperienza", ha dichiarato Corey Ross, produttore e fondatore di Lighthouse Immersive Studios. Creatori di storie animate iconiche per tutte le età da quasi un secolo, i Walt Disney Animation Studios hanno collaborato con il principale creatore nordamericano di mostre immersive proiettate (tra cui The Original Immersive Van Gogh, presentata in oltre 22 città), per offrire al pubblico la musica e l'arte dei film Disney: dai successi contemporanei come Encanto, Zootropolis e Frozen - Il Regno di Ghiaccio, ai grandi classici come Il Re Leone, Le avventure di Peter Pan e Pinocchio. Il pubblico avrà la sensazione di entrare nei mondi incredibili dei personaggi Disney più amati e di diventarne parte.