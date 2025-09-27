Sabato 27 Settembre 2025

Flotilla, cercano l’incidente

Bruno Vespa
Flotilla, cercano l’incidente
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
FlotillaIsraele GazaCard culturaGarlascoQuando cambia l'oraFinale volley
Acquista il giornale
VideoImbarcazioni cariche migranti cercano attraversare la Manica, 3 morti
27 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Imbarcazioni cariche migranti cercano attraversare la Manica, 3 morti

Imbarcazioni cariche migranti cercano attraversare la Manica, 3 morti

Roma, 27 set. (askanews) - Al largo di Gravelines, nord della Francia, migranti, alcuni con indosso i giubbotti di salvataggio, sono saliti a bordo di tre imbarcazioni sovraccariche per tentare di attraversare la Manica e raggiungere il Regno Unito. Lo scrive Afp, aggiungendo che due donne somale sono morte nella notte tra venerdì e sabato durante il tentativo di attraversare la Manica, nella regione francese del Pas-de-Calais, mentre il corpo di un altro migrante è stato recuperato in un canale a Gravelines.