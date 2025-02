Ilaria Salis: "Accanimento contro gli antifascisti del governo Orban" Roma, 10 feb. (askanews) - "Nemmeno i testimoni che sono venuti presenti in aula (mi hanno riconosciuta ndr). Io ho fatto 15 mesi di carcere preventivo, senza che sia stato portato nulla, nessun elemento, perché se ci fossero stati degli elementi a fondamento delle accuse, io credo che il processo si sarebbe concluso molto prima. Il problema è che questo processo in qualche modo per il governo ungherese è un processo politico: sebbene il processo in tribunale non si sia ancora concluso, il problema è che più e più volte sono stata bersaglio di dichiarazioni molto pesanti rilasciate da esponenti del governo e dallo stesso Orban anche quando è venuto in visita qui in Italia. Loro mi descrivono come una delinquente, una terrorista e dicono che merito una pena esemplare": così l'europarlamentare Ilaria Salis, ospite di Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove domenica 9 febbraio, in occasione dell'uscita del suo libro "Vipera" (Feltrinelli), in cui ripercorre la sua detenzione in condizioni disumane in Ungheria. "Io non penso che sia un accanimento nei confronti della mia persona, ma che sia un accanimento contro gli antifascisti perchè il governo Orban comunque tollera questa manifestazione della giornata dell'onore. Quando sono uscita dal carcere ho scoperto, tramite i giornali, che il giorno in cui sono stata arrestata dei neonazisti hanno aggredito delle persone che hanno riportato delle lesioni molto gravi, un ragazzo che ha perso dei denti, fratture del cranio. A questi neonazisti cosa è successo? Due di loro sono stati arrestati in flagrante, come riportano i giornali ungheresi, e in seguito sono stati rilasciati dopo due giorni di fermo. Non hanno fatto neanche un giorno di prigione, mentre io, che sono innocente, che sono stata tirata giù ad un taxi in maniera assolutamente arbitraria per fatti avvenuti giorni prima, sono dovuta rimanere in carcere per 15 mesi", ha aggiunto.