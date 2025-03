Il video "Trump Gaza" era nato come parodia, dice l'autore Roma, 6 mar. (askanews) - Aveva colto il mondo di sorpresa. Ma il famigerato video "Trump Gaza", con le statue dorate del Presidente degli Stati Uniti, i bambini che giocano felici tra dollaroni sulla spiaggia di una Striscia ricostruita mentre Trump e Netanyahu si godono il sole con un cocktail in mano, non è stato realizzato su ordinazione della Casa Bianca. Invece, rivela oggi il quotidiano Guardian, nasceva come una visione satirica della "Riviera del Medio Oriente" auspicata da Trump, che ha più volte suggerito l'intenzione di comprarsi il territorio devastato da 15 mesi di guerra fra Israele e Hamas, trasferire altrove i due milioni di abitanti palestinesi e sfruttare dal punto di vista immobiliare le belle spiagge di Gaza sul Mediterraneo. Un'idea megalomane, ha detto al Guardian Solo Avital, un video maker israelo-americano che a inizio febbraio ha realizzato con i tools di Arcana AI, generatore di immagini gratuite, il video in questione. È stato online poche ore su Instagram, poi l'aveva tolto. Avital non sa come sia arrivato a Trump, che lo ha pubblicato su Truth Social il 26 febbraio senza alcuna attribuzione. "Questo è il dualismo della satira" dice il creatore del video, sottolineando la potenza dell'intelligenza artificiale e i problemi che ci pone. "Tutto dipende dal contesto". Il video di "Trump Gaza", però, resterà nella memoria collettiva - e non come una semplice parodia.