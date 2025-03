Il video dell'arresto in Colombia del latitante Emanuele Gregorini Cartagena (Colombia), 19 mar. (askanews) - La polizia colombiana ha diffuso le immagini della cattura di Emanuele Gregorini, latitante dal 2023 e ritenuto esponente di spicco e referente camorrista del sistema mafioso lombardo e con collegamenti diretti con la 'Ndrangheta. Gregorini, noto anche come "Dollarino", è stato arrestato a Cartagena, nel nord della Colombia, e sarebbe responsabile della supervisione di spedizioni di cocaina da Colombia, Panama e Brasile verso l'Europa. La sua cattura è il risultato della collaborazione tra agenti locali e "autorità del Regno Unito, il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano e il Servizio di Cooperazione Internazionale del Ministero dell'Interno italiano", spiega in una nota il direttore della Polizia nazionale colombiana, generale Carlos Fernando Triana. Era ricercato in 196 paesi, secondo la nota.