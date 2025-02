Il vicepresidente Usa Vance a Parigi: "IA va difesa dalle ideologie" Parigi, 11 feb. (askanews) - Dal summit di Parigi sull'IA, il vicepresidente americano Vance ha messo in guardia dall'uso di tecnologie come l'intelligenza artificiale controllate dai "regimi". "Siamo convinti che l'IA debba rimanere libera da pregiudizi ideologici e che l'IA americana non sarà cooptata come strumento di censura autoritaria". Un avvertimento che arriva dopo il terremoto nel settore provocato da DeepSeek, startup cinese che con costi molto contenuti e con tecnologie meno avanzate ha sviluppato un chatbot dalle prestazioni in parte perfino superiori a quelli delle big del mercato americano. "Vorrei anche ricordare ai nostri amici internazionali qui presenti che collaborare con questi regimi non paga mai a lungo termine - ha sottolineato - dalle telecamere a circuito chiuso alle apparecchiature 5G, conosciamo tutti la tecnologia a basso costo presente sul mercato che è stata pesantemente sovvenzionata da regimi autoritari". Una spinta, dunque, per i governi ad investire sempre più per sviluppare in autonomia le proprie tecnologie, cosa a cui punta l'Europa. Dallo stesso palco di Vance, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 50 miliardi di euro nell'iniziativa "InvestAI", oltre ai 150 già impegnati dalla European AI Champions initiative, un ombrello di grandi imprese europee. "Puntiamo a mobilitare un totale di 200 miliardi di euro per gli investimenti nell'IA in Europa. Ci concentreremo sulle applicazioni industriali e 'mission-critical'", ha spiegato, "sarà il più grande partenariato pubblico-privato al mondo per lo sviluppo di un'IA affidabile".