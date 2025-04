Il vicepresidente USA JD Vance ai riti del Venerdì Santo a San Pietro Città del Vaticano, 19 apr. (askanews) - Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha partecipato insieme alla famiglia ai riti del Venerdì Santo nella Basilica di San Pietro in Vaticano. La visita di Vance, che include anche un incontro con il braccio destro del Papa Cardinale Parolin, arriva il giorno dopo l'incontro di Meloni con il presidente Donald Trump e il suo numero due a Washington, in un breve viaggio volto a ottenere un accordo tariffario favorevole. A presiderere la celebrazione del rito della Passione del Signore, delegato del Papa che non ha partecipato alla funzione, il cardinale Claudio Gugerotti. La celebrazione è iniziata con un momento di silenzio per ricordare la morte e crocifissione di Cristo. Poi è stato letto il racconto della Passione secondo Giovanni; quindi il Predicatore della Casa Pontificia, padre Roberto Pasolini, ha tenuto l'omelia. La Liturgia della Passione poi è proseguita con la Preghiera universale e l'adorazione della Santa Croce e si è conclusa con la comunione.