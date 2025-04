Il Viceministro Leo alla Luiss per i dialoghi sulla competitività Roma, 7 apr. (askanews) - Quale sarà il futuro del sistema tributario italiano? Questa è la domanda che alla sala Colonne della Luiss Guido Carli di Roma, una serie di accademici e rappresentanti delle istituzioni fiscali si sono posti al primo incontro di "Dialoghi per la competitività". "Strategie di Crescita e Fiscalità: Innovazione e Governance per Competere nel Futuro", è il nome del primo incontro del format creato da Fortune Italia in partnership con il Centro di ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" dell'ateneo romano, mira ad analizzare il presente e il futuro del sistema tributario italiano e offrire una visione chiara e strategica sulle prospettive di competitività del Sistema Paese nel suo complesso. La Luiss si conferma essere centro nevralgico per processare le sfide del futuro, come suggerito dal Rettore Paolo Boccardelli: "Uno dei fattori fondamentali per la competitività del paese è il capitale umano. Il capitale umano, peraltro, messo a fuoco, lo stesso argomento anche da Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività, è uno degli snodi fondamentali per accelerare una trasformazione dell'Europa e dell'Italia nella nuova competizione globale. Le università in questo contesto devono essere in grado di rinnovare i processi e le modalità di formazione per abbracciare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale e per formare i nostri giovani talenti che sono ad altissimo potenziale ad abbracciare la rivoluzione che sta avvenendo". Numerosi gli interventi che hanno spaziato dalla necessità di trovare un equilibrio complesso tra controllo, fiducia e certezza del diritto fino alla necessità di armonizzare la riforma fiscale all'interno del quadro normativo europeo e attrarre investimenti esteri. Ma la spinta del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo è andata nella direzione della creazione di un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti, specialmente i più giovani: "Non trascuriamo anche le tematiche di fiscalità internazionale che sono legate alla possibilità di far rientrare in Italia o far venire in Italia imprese che sono al di fuori dell'Europa o dello spazio economico europeo, favorire i giovani che possono venire in Italia e che hanno trattamenti fiscali agevolati. Fa tutto in un contesto di cambiare il rapporto tra fisco e contribuenti". Molti i nomi che hanno contribuito al successo dell'iniziativa accomunati dalla consapevolezza che il futuro del Paese si gioca anche sul terreno di una fiscalità equa, trasparente e competitiva. Il messaggio che emerge con forza dal convegno è chiaro, come sottolineato da Leonardo Donato, CEO di Fortune Italia: "Direi buona la prima, grande partecipazione pubblico, ottimo il livello delle discussioni, il format continuerà con un prossimo appuntamento sulla geopolitica e la partnership con il centro di ricerca della Luiss ha dato evidentemente ottimi risultati".