Il turismo nautico in Italia continua a crescere: +2% nel 2024 Genova, 24 set. (askanews) - Il turismo nautico in Italia continua a crescere: nel 2024 ha registrato infatti un aumento medio del 2% e nel 2025 è prevista un'ulteriore crescita del 2,9% per gli ormeggi stanziali e del 3,2% per quelli in transito. E' quanto emerso durante la Conferenza nazionale sul turismo nautico, che si è svolta nell'ambito della 64esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, alla presenza del ministro del turismo Daniela Santanchè. "Il turista nautico - ha sottolineato Santanchè - lascia sul territorio circa il doppio rispetto al turista di terra. Quindi è assolutamente un turismo da coltivare, un turismo da supportare ma è anche un turismo che ha bisogno di interventi. Noi ad esempio come Ministero del Turismo abbiamo puntato sul wifi nei porti turistici, perché non in tutti i porti turistici c'era il wifi, la scoperta di itinerari turistici nautici che è assolutamente molto importante e poi c'è un tema delle infrastrutture su cui bisogna lavorare ma il ministro Salvini ci sta lavorando perché in alcuni porti c'è un problema di dragaggio, che è un tema molto importante, e dall'altra parte sono cambiate le misure delle imbarcazioni. Oggi si va verso imbarcazioni più grandi, penso ad esempio ai catamarani che hanno bisogno del doppio dello spazio nei porti". Alla conferenza nazionale sul turismo nautico ha partecipato anche Bper Banca, che è un importante partner finanziario di Confindustria Nautica e Welcome Partner del 64° Salone Nautico di Genova. "E' con grande piacere - ha spiegato Adelaide Mondo, Head of Corporate Lending - che oggi Bper Banca è presente anche a questo importantissimo evento perché vuole rappresentare qual è l'importanza del ruolo che BPER Banca vuole assumere di supporto alle piccole e medie imprese che sono fondamentali per lo sviluppo del settore del turismo, anche nella branca del settore nautico e marittimo, proprio per garantire uno sviluppo di quei servizi che oggi sono fondamentali per elevare quello che è il tratto distintivo del Made in Italy in un settore rappresentativo della nostra Italia. Bper vuole essere al fianco di queste piccole e medie imprese con una serie di servizi e di prodotti finanziari che possano supportarli nello sviluppo dei programmi di investimento, che possano appunto accrescere quella che è la qualità di un servizio turistico del nostro Paese".