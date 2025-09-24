Il tributo dei fan davanti alla casa di Claudia Cardinale a Nemours Nemours (Francia), 24 set. (askanews) - "Ha fatto parte della mia vita": sul cancello verde della casa di Claudia Cardinale a Nemours, a sud di Parigi, alcuni vicini depongono dei bouquet, come Patricia, profondamente commossa nel rendere omaggio a una "grandissima attrice". Claudia Squitieri, figlia della leggenda del cinema, incontrando la stampa ha ricordato la madre scomparsa. "Mia madre ha avuto la fortuna di trascorrere gli ultimi anni della sua vita circondata da tutto questo, dall'amore delle persone che venivano qui, che volevano salutarla, che la incontravano. Viveva in modo semplice, umile, proprio come lei. C'era sempre qualcuno con lei, voleva sempre andare a fare la spesa e così via. Quindi, finché ha potuto, lo faceva. E in ogni caso, qui abbiamo trovato una specie di famiglia. E penso che fosse felice qui. E sono molto felice di aver potuto condividere questi ultimi anni con lei, nelle celebrazioni e nella vita vibrante di questo posto con i suoi laboratori d'arte".