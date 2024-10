Il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci arriva a Singapore Singapore, 19 ott. (askanews) - Grande attesa per la 25esima tappa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci che sarà a Singapore dal 24 al 28 ottobre insieme al Villaggio Italia, l'"Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenze italiane fortemente voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale aderiscono con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 Ministeri. Singapore è il maggiore partner commerciale dell'UE nel Sud-Est Asiatico ed è uno dei mercati di sbocco asiatici più interessanti per le imprese italiane, rappresenta un hub tecnologico, turistico e logistico di estrema rilevanza, un ambiente ottimale in termini infrastrutturali e normativi, fattori che l'hanno reso un polo di notevole attrazione per gli investimenti. La localizzazione nel cuore del sud-est asiatico e la convergenza delle maggiori linee marittime del mondo, ne fa un nodo strategico per il trasporto marittimo e il commercio internazionale. Il Villaggio Italia di Singapore sarà un'importante piattaforma di incontro e dialogo su temi strategici per il futuro del Paese: sostenibilità, ricerca, mercati e imprenditoria. Presenti a Singapore il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago su delega del Ministro della Difesa, l'Ambasciatore d'Italia a Singapore S.E. Dante Brandi, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, l'Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli. Confindustria ha scelto il Villaggio Italia di Singapore per presentare il XII Rapporto "Esportare la Dolce Vita" curato dal Centro Studi di Confindustria, che analizza il potenziale export dei prodotti "belli e ben fatti" italiani nel panorama internazionale, con un focus specifico sul mercato del sud-est asiatico per i settori di moda, alimentare, nautica e legno-arredo. La delegazione di Confindustria sarà guidata dal Vice Presidente per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti, Barbara Cimmino, con la partecipazione delle Associazioni di categoria rappresentative dei settori focus: FederlegnoArredo, Sistema Moda Italia, Confindustria Accessori Moda, Confindustria Federorafi, Confindustria Nautica, Federalimentare.