Il tifone Kajiki colpisce il Vietnam: 325mila evacuati Vinh, 25 ago. (askanews) - Il Vietnam si prepara all'impatto con l'occhio del Tifone Kajiki, nel paese si registrano già piogge intense ma il peggio deve ancora venire e l'impatto con il tifone fa paura. Il governo vietnamita sta prendendo sul serio l'arrivo di Kajiki sul paese, oltre 325.500 residenti in cinque province costiere sono stati evacuati e trasferiti nelle scuole e gli edifici pubblici che vengono trasformati in centri di evacuazione temporanei. Centinaia di sfollati hanno già trovato rifigio all'interno di uno stadio sportivo locale nella città costiera di Vinh. Secondo le previsioni Kajiki colpirà la fascia centrale del Paese con raffiche di vento fino a 160 km orari. Sulla costa nel Golfo del Tonchino onde di oltre 9 metri. La maggior parte dei negozi e dei ristoranti sono stati chiusi e i e la gente ha lavorato per rinforzare con sacchi di sabbia gli ingressi delle loro proprietà.