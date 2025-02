Il sottosegretario Delmastro condannato a 8 mesi. Lui: non mi dimetto Roma, 20 feb. (askanews) - Il sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove è stato condannato a 8 mesi di reclusione per il reato di rivelazione del segreto d'ufficio, in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La sentenza è stata emessa dai giudici dell'VIII sezione del Tribunale penale di Roma. Concesse a Delmastro le attenuanti generiche, interdizione dei pubblici uffici per la durata di un anno, beneficio della sospensione e non menzione nel casellario giudiziario. Respinta la richiesta di risarcimento. Nel procedimento sono parte civile i parlamentari del Pd Andrea Orlando, Silvio Lai, Debora Serracchiani e Walter Verini. La vicenda ruota attorno alla diffusione di documenti riservati relativi all'anarchico Cospito, detenuto in regime di 41 bis e noto per il suo sciopero della fame di protesta. Documenti classificati come "a limitata divulgazione", ma che Delmastro condivise con il collega di partito e coinquilino Giovanni Donzelli, il quale, il 31 gennaio, li utilizzò in un intervento parlamentare contro alcuni deputati del Pd che avevano visitato Cospito in carcere. "Non mi dimetto, speriamo ci sia un giudice a Berlino", ha detto il sottosegretario Delmastro dopo la condanna.