Lunedì 6 Ottobre 2025

Gabriele Canè
Video
VideoIl sindaco di Bonate Sopra di ritorno dall'Ucraina: "L'Ue riconosca i corpi civili di pace"
6 ott 2025
Il sindaco di Bonate Sopra di ritorno dall'Ucraina: "L'Ue riconosca i corpi civili di pace"

Il primo cittadino Rossi, dopo aver assistito ai bombardamenti a Leopoli: "Rivolgere sguardo sulla popolazione"