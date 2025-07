"Il Sentiero del Miele": a Como nasce un alveare urbano Milano, 30 giu. (askanews) - Un alveare urbano per rilanciare il commercio di prossimità come chiave di trasformazione per una città più verde, accogliente, partecipata e sostenibile. È il cuore del modello di rigenerazione urbana proposto dal Comune di Como che, attraverso il Distretto Urbano del Commercio (DUC), porta avanti un progetto presentato alla città con "Il Sentiero del miele", evento aperto ai cittadini ed ai turisti tra natura, sapori locali e artigianato. "Per l'amministrazione di Como è fondamentale perseguire l'interesse della città anche attraverso importanti interventi di riqualificazione - afferma Chiara Bodero Maccabeo, assessore al Verde, alla Comunicazione e agli aventi della Città di Como -. La nostra città è già bella, ma vogliamo renderla ancora più attrattiva per i residenti e per i turisti. L'alveare urbano riguarda un concetto di sostenibilità che ci interessa altrettanto, e quindi abbiamo creduto di portare avanti questo progetto nell'interesse di tutti e anche dei commercianti, che potranno usufruire della bellezza della città, rendendo il commercio sempre più esperienziale e attirando sempre più turisti e residenti". Il progetto si è sviluppato in primo luogo attraverso la radicale revisione di quattro zone verdi della città di Como: la stazione San Giovanni, Piazza Vittoria e viale Geno, oltre al giardino di via Balestra, dove è stata collocato l'alveare urbano in prossimità delle mura. Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, spiega: "Grazie alla riqualificazione di questi luoghi, i cittadini potranno incontrarsi, discutere, parlare e socializzare e i bambini potranno giocare. I momenti di pace e gioco sono quanto di meglio possa offrire una città a livello urbanistico. Per noi l'alveare urbano rappresenta un punto di inizio. Sono pochissime le città nel mondo che oggi ne hanno uno attivo: Parigi, Londra e New York, poi c'è Como, che non è una città di quelle dimensioni. Ci teniamo, l'abbiamo fortemente voluto: è un punto di inizio in termini di attenzione agli aspetti che riguardano la vita sul nostro pianeta". Così Silvia Casiraghi, management Distretto Urbano del Commercio: "Salvare le api per salvare il commercio: le api sono un elemento importante per la nostra vita e per l'ambiente, così come gli esercizi commerciali, che svolgono un ruolo fondamentale perché, oltre a fornire prodotti originali e qualità, aiutano a vivere meglio non solo i turisti ma anche i residenti, in quanto il commercio di prossimità dà un contributo di socialità che è fondamentale per tenere viva una città". Il richiamo al modello dell'alveare è metafora di un ecosistema urbano e commerciale che cresce e prospera grazie al contributo di tutti e che, negli ultimi anni, è diventato una delle mete turistiche più ambite al mondo.