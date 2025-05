Il Senato illuminato di viola per la Giornata della fibromialgia Roma, 13 mag. (askanews) - Il Senato della Repubblica ha aderito alle iniziative previste per la Giornata mondiale della fibromialgia, illuminando la facciata di Palazzo Madama con il colore viola dal tramonto di lunedì 12 maggio, fino all'alba. Sono circa 1,5 milioni gli italiani affetti da fibromialgia, si tratta di una patologia tanto importante numericamente (circa il 3-4% della popolazione nazionale) quanto ancora sconosciuta nelle cause che la generano. E' una malattia cronica e invalidante, che provoca forti dolori muscolari diffusi spesso in associazione ad altri sintomi quali affaticamento, disturbi del sonno, deficit di memoria e concentrazione.