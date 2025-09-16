Il "Risorgimento" di Mille, dai talent al cantautorato pop rock Milano, 16 set. (askanews) - La cantautrice e musicista Mille, alias Elisa Pucci, ha intrapreso un percorso solista in italiano che mescola pop e cantautorato, con una scrittura incisiva, teatrale e anche ironica con l'album Risorgimento. "Risorgimento è intanto una parola che mi è molto cara, un po' per quello che rappresenta anche un livello etimologico, di tornare alla sorgente, alla vita, di conquistarsi e effettivamente questo disco ha fatto di canzoni in cui mi sono anche riconquistata, in cui sono tornata a una fotografia di un po' di mesi, ho messo nero su bianco tutte le cose che mi sono successe". Una produzione sonora raffinata e potente che intreccia rock, pop e momenti punk. "E' sicuramente un disco suonato dal vivo, cioè c'è il legno della chitarra, i fusti della batteria e questo lo potevo fare perché banalmente anche differentemente dal mio primo EP che era molto più elettronico che ho scritto in pandemia, questo disco lo potevo suonare in uno studio con altre persone quindi c'è anche l'anima di altri musicisti oltre me" Ex leader dei Moseek (band finalista a X Factor nel 2015), a 10 anni di distanza, oltre al cambio di look, racconta così la sua crescita artistica. "Non mi stiro più i capelli. Prima cercavo sempre di essere molto rigorosa, capelli stiratissimi e un po' quella cosa, esterna, superficiale, corrisponde a qualcosa che si è evoluto anche dentro di me. Non voler essere necessariamente rigorosa, rigida, severa e senza filtri sì, spudorata sì, ma con molti meno paletti autoimposti". Mille continua il suo tour in giro per l'Italia e porterà live anche i nuovi brani dell'album "Risorgimento"