Sabato 11 Ottobre 2025

11 ott 2025
Il rientro dei palestinesi a casa: "Qui c'è solo distruzione"

Milano, 11 ott. (askanews) - "Non so... non so cosa dire. L'immagine parla più forte delle parole: distruzione, distruzione e ancora distruzione", dice Saher Abulatta al suo ritorno a Gaza dopo essere stato sfollato a sud durante le operazioni israeliane. Israele ha dichiarato un cessate il fuoco a Gaza e ha iniziato a ritirare le sue forze venerdì 10 ottobre. "Siamo andati nel quartiere di Shujaiya per vedere cosa si poteva ancora salvare - aggiunge Saher, residente di Gaza City - Ma siamo rimasti scioccati: non abbiamo visto altro che macerie e detriti. Non abbiamo trovato nulla dei nostri averi; tutto era distrutto. Non è rimasto altro che distruzione. La devastazione è ovunque. È una terra desolata; niente può vivere su questa terra".