Il rientro degli sfollati libanesi a Nabatiyeh, fra le macerie Nabatiyeh , 30 nov. (askanews) - I libanesi sfollati a causa della guerra tra Israele e Hezbollah stanno tornando alle loro case in tutto il Paese dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco, mercoledì. Qui siamo a Nabatiyeh dove le famiglie tornate a casa si sono trovate davanti a questa scena di distruzione, come successo in molti altri villaggi e città. Le case di questo quartiere sono state colpite da un raid israeliano e fra le macerie si cerca di recuperare qualche effetto personale. La speranza è che la tregua regga nonostante le violazioni: tre persone, tra cui un bambino di 7 anni, sono rimaste ferite in un attacco israeliano contro un'autovettura a Majdal Zoun, nel distretto di Tiro, nel sud, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità di Beirut.