Il rapper Salmo in abiti papali, profeta urbano secondo TVBOY Milano, 13 mag. (askanews) - TVBOY lascia ancora una volta il segno a Milano, tra i Navigli. La città meneghina si è svegliata con un nuovo iconico e dissacrante murale dello street artist che ritrae Salmo in abiti papali, profeta urbano in versione writer di strada intento a completare la sua ultima opera: Ranch Non a caso il murale arriva nel giorno di uscita del nuovo album di Salmo (Columbia Records/Sony Music Italy), un disco che racchiude intuizioni, stili e contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi tempi, lontano dalla frenesia dei riflettori e dagli algoritmi social: 16 nuove tracce per un manifesto sonoro che, proprio come il graffito, è pronto a scuotere tutti. Se per Ranch l'attesa è terminata, manca ancora qualche mese per il ritorno live di Salmo: il primo grande appuntamento in agenda è Leboski Park, in scena il 6 settembre 2025 a Milano - Fiera Milano Live. Un evento fuori scala, prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360, che supera i confini del concerto per trasformarsi in esperienza immersiva e più che mai totalizzante nell'universo di Salmo. Dopo il Leboski Park, l'avventura live proseguirà in giro per il mondo con Salmo World Tout 2025, la nuova tournée che tra ottobre e dicembre vedrà Salmo portare Ranch e il meglio del suo repertorio nei palasport di tutta Italia e fuori dai confini nazionali, sui palchi più infuocati d'Europa e America: l'occasione perfetta per lasciarsi travolgere dalla potenza di fuoco di Salmo, proprio dove dà il meglio di sé: on stage.