Il Raccontastorie FABA vince ancora il Gioco per Sempre Kids Award Milano, 11 giu. (askanews) - Per il secondo anno consecutivo, il giocattolo preferito dai bambini italiani è FABA, il Raccontastorie senza schermi, che già era stato premiato nel 2024. Ora, con una versione nuova, FABA+ si è aggiudicato anche la quarta edizione del Gioco per Sempre Kids Award, il riconoscimento istituito da Assogiocattoli nell'ambito della campagna "Gioco per Sempre", che valorizza il gioco come strumento educativo, culturale e sociale. "È un gioco digitale - ha spiegato ad askanews Maurizio Cutrino, direttore generale di Assogiocattoli - perché il device è digitale, ma è anche analogico, è un raccontastorie, ossia qualcosa di molto classico che esiste dalla notte dei tempi, all'epoca era sui mangiadischi e ancora prima erano nonni e genitori che raccontavano. È la trasposizione in tempi moderni, e per il secondo anno continua a vincere, quindi significa che la fantasia, la creatività, la voglia di immergersi in storie fantastiche piacciono ancora, non solo ai genitori, ma anche ai i più piccoli". Il vincitore è stato annunciato in occasione della Giornata Internazionale del Gioco, istituita dalle Nazioni Unite per sottolineare l'importanza del gioco come elemento fondamentale per la crescita, il benessere e l'apprendimento dei bambini, ma anche come patrimonio culturale universale che attraversa epoche e generazioni. E da FABA ci hanno raccontato quali idee hanno sostenuto la progettazione del Raccontastorie. "L'idea - ci ha detto Massimo Mazzucchelli, Area Manager di Faba Italia - ci è venuta dal fatto che volevamo trovare un gioco, piuttosto che uno strumento didattico, che potesse distogliere un po' i bimbi dalla routine di questi giochi elettronici, da questi video, dai telefonini, dai tablet e portarli a conoscere una realtà diversa che fosse legata più alla creatività, al loro ingegno e al loro pensiero. Noi attraverso questo strumento cerchiamo di arrivare a una fascia d'età che va dai 0 ai 10 anni". Da una ricerca è emerso che il 53% degli italiani gioca con i propri figli più di tre ore al giorno, e nel 63% dei casi sono proprio i genitori i principali compagni di gioco e questo rafforza il legame genitore-figlio, migliora la comunicazione e favorisce la crescita e lo sviluppo dei bambini. "Alla fine - ha concluso Maurizio Cutrino - il gioco deve essere divertimento, ma è anche formazione. Quindi il fatto di immergersi, lasciarsi andare e crearsi il proprio mondo, anche se guidati da una storia come quella di questo gioco, ci permette poi di viaggiare con la fantasia". Il Kids Award è uno dei tanti progetti promossi dalla campagna Gioco per Sempre: la prossima tappa è "Giocattolo Sospeso", iniziativa natalizia solidale che nella scorsa edizione ha permesso di donare oltre 50mila giocattoli.