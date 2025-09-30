Lunedì 29 Settembre 2025

Valerio Baroncini
30 set 2025
Il Qatar: Hamas studia il piano di Trump in modo responsabile

Roma, 30 set. (askanews) - Il Qatar ha riferito che Hamas sta studiando "in modo responsabile" il piano per Gaza del presidente americano Donald Trump. Lo ha affermato Majed al-Ansari, portavoce del ministero degli Esteri durante una conferenza stampa in cui ha annunciato che è previsto un incontro con il movimento islamista palestinese per discutere il piano in presenza di rappresentanti della Turchia. "Oggi stesso si terrà un'altra riunione alla presenza della parte turca e della delegazione negoziale - ha detto - tutto questo ha lo scopo di concertarsi su questo piano e di porre fine a questa guerra attraverso questo piano". Per al-Ansari "è ancora troppo presto per parlare di risposte", "ma siamo davvero ottimisti circa la completezza di questo piano" ha aggiunto. Il Qatar ha inoltre riferito di aver ricevuto scuse dagli Stati Uniti per l'attacco delle scorse settimane. "Indipendentemente dal fatto che accettiamo o meno le scuse, il nostro obiettivo principale è assicurarci che ciò non accada mai più" ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri.