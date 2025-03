Il produttore di Conclave: spero il Papa si rimetta e resti per anni Hollywood (California), 3 mar. (askanews) - Speriamo che "le informazioni che condividiamo (nel film) su come funziona il conclave non siano necessarie per molti, molti anni". Così Michael Jackman, il produttore di "Conclave" alla vigilia della cerimonia degli Oscar sa Los Angeles, parlando del Papa, da giorni ricoverato al Gemelli. Jackman ha mandato i migliori auguri al Papa, dicendo di sperare che si rimetta presto, e che continua ad aggiornarsi ogni giorno sulla sua salute. Il film, un thriller politico sull'elezione di un nuovo Papa, era candidato a otto Oscar, tra cui quello per il miglior film, ha vinto per la miglior sceneggiatura non originale con Peter Straughan.