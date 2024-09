Il pressing di Scholz su Kiev: Russia partecipi a conferenza di pace Roma, 9 set. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto che gli sforzi diplomatici siano intensificati per raggiungere la pace in Ucraina "più rapidamente", mentre la guerra contro la Russia è ormai al suo terzo anno. "Credo che ora sia il momento di discutere su come uscire da questa situazione di guerra e raggiungere la pace più rapidamente", ha detto Scholz in un'intervista all'emittente pubblica ZDF, aggiungendo che la Russia dovrebbe partecipare al prossimo vertice di pace per porre fine alla guerra. "Credo sia il momento in cui dobbiamo anche discutere su come uscire da questa situazione di guerra e raggiungere la pace più rapidamente di quanto sembri ora. Ed è giusto, è importante fare progressi in questa direzione. Ci sarà in ogni caso n'altra conferenza di pace, e io e il presidente (Steinmeier, ndr) siamo d'accordo sul fatto che debba essere una conferenza anche con la Russia", ha affermato.