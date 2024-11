Il presidente Usa Biden in viaggio verso il Perù per vertice Apec Joint Base Andrews (Maryland), 14 nov. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è partito per il Perù per partecipare al vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Biden e il presidente cinese Xi Jinping terranno un bilaterale il secondo giorno del vertice. L'APEC, creata nel 1989 con l'obiettivo di liberalizzare il commercio regionale, riunisce 21 economie che insieme rappresentano circa il 60 percento del PIL mondiale e oltre il 40 percento del commercio globale